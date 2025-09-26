25-летнюю рязанку осудили на 11 лет за оборот наркотиков

Отмечается, что в марте 2025 года осужденная получила от неустановленного лица наркотики массой более 14 граммов, запрещенное вещество она подготовила для последующего сбыта. Преступную деятельность пресекли полицейские. Октябрьский районный суд Рязани назначил виновной наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на пять месяцев.

