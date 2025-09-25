Жители более 10 улиц в Рязани остались без горячей воды
Жители более 10 улиц в Рязани остались без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС».
Из-за ремонтных работ горячей воды нет на улицах:
- Ленина, дома №№ 5а, 13а, 19а;
- Радищева, дома №№ 10, 12;
- Горького, дома №№ 27, 32, 37, 37 корпус 1, 45;
- Введенская, дома №№ 67, 94;
- Есенина, дом № 72/2;
- Свободы, дома №№ 69, 73, 75, 81;
- Фрунзе, дома №№ 18, 25, 32;
- Маяковского, дом № 36.
В зону отключения попали детский сад № 1, 17, школа № 1.
Бригада МУП «РМПТС» приступила к устранению повреждений. Подачу ресурса восстановят в течение дня.
Кроме того, из-за работ по замене задвижек горячую воду отключили до 16:00 по адресам:
- улица Гагарина, дома №№ 29, 33, 40, 41 корпус 1, 41 корпус 2, 42, 44, 48, 50, 53, 60-64, 70/10;
- улица Пушкина, дома №№ 13, 13 корпус 1;
- улица Семашко, дом № 38/40;
- улица Татарская, дом № 51/15;
- улица 1-я Линия, дом № 2.
Отключение также затронуло детский сад № 65 и школу № 16.