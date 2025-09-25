Жители более 10 улиц в Рязани остались без горячей воды

Из-за ремонтных работ горячей воды нет на улицах: Ленина, дома №№ 5а, 13а, 19а; Радищева, дома №№ 10, 12; Горького, дома №№ 27, 32, 37, 37 корпус 1, 45; Введенская, дома №№ 67, 94; Есенина, дом № 72/2; Свободы, дома №№ 69, 73, 75, 81; Фрунзе, дома №№ 18, 25, 32; Маяковского, дом № 36. В зону отключения попали детский сад № 1, 17, школа № 1. Бригада МУП «РМПТС» приступила к устранению повреждений. Подачу ресурса восстановят в течение дня.