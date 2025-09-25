Законопроект о выдаче земли россиянам после десяти лет брака внесли в Госдуму
Депутаты предложили бесплатно выдавать земельный участок россиянам, которые находятся более десяти лет в браке и имеют одного и более детей. Законопроект также предполагает, что территория должна быть обеспечена подъездными путями и возможностью подключения к инженерным сетям. Отмечается, что данная инициатива улучшит благосостояние семей.
