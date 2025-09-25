WSJ: Трампа проинформировали о возможном наступлении Украины

Президента США Дональда Трампа проинформировали о возможном наступлении Украины в ходе подготовки к встрече с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Встреча состоялась 23 сентября на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По информации издания, Трамп провел значительное время с должностными лицами США, которые настаивали на более жесткой позиции президента в отношении конфликта на Украине. Среди них были постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог.
Источники WSJ также сообщают, что Трампа уведомили о планируемом наступлении Украины, которое потребует разведывательной поддержки со стороны США.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, утверждения о возможности Украины вернуть утраченные территории являются ошибочными. Так он прокомментировал высказывания Трампа о том, что Украина, при поддержке ЕС и НАТО, может военным путем восстановить свои границы на уровне 2022 года.