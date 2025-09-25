Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 10:40
Нал. EUR 98.49 / 99.05 26/09 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
611
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 416
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 260
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
WSJ: Трампа проинформировали о возможном наступлении Украины
Трампа проинформировали о возможном украинском наступлении перед встречей с лидером Украины Владимиром Зеленским 23 сентября на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает WSJ. Он провёл значительное время с высокопоставленными американскими чиновниками, включая постоянного представителя США при ООН Майкла Уолтца и спецпосланника по Украине Кита Келлога, которые призывали к жёсткой позиции США по конфликту. Ему сообщили, что Украине потребуется разведывательная поддержка для наступления. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления о возможности возвращения Украиной утраченных территорий, отметив, что высказывания Трампа о военном восстановлении границ 2022 года при поддержке ЕС и НАТО являются ошибочными.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о возможном наступлении Украины в ходе подготовки к встрече с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Встреча состоялась 23 сентября на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По информации издания, Трамп провел значительное время с должностными лицами США, которые настаивали на более жесткой позиции президента в отношении конфликта на Украине. Среди них были постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Источники WSJ также сообщают, что Трампа уведомили о планируемом наступлении Украины, которое потребует разведывательной поддержки со стороны США.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, утверждения о возможности Украины вернуть утраченные территории являются ошибочными. Так он прокомментировал высказывания Трампа о том, что Украина, при поддержке ЕС и НАТО, может военным путем восстановить свои границы на уровне 2022 года.