WSJ: Трампа проинформировали о возможном наступлении Украины

Трампа проинформировали о возможном украинском наступлении перед встречей с лидером Украины Владимиром Зеленским 23 сентября на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает WSJ. Он провёл значительное время с высокопоставленными американскими чиновниками, включая постоянного представителя США при ООН Майкла Уолтца и спецпосланника по Украине Кита Келлога, которые призывали к жёсткой позиции США по конфликту. Ему сообщили, что Украине потребуется разведывательная поддержка для наступления. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления о возможности возвращения Украиной утраченных территорий, отметив, что высказывания Трампа о военном восстановлении границ 2022 года при поддержке ЕС и НАТО являются ошибочными.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о возможном наступлении Украины в ходе подготовки к встрече с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Встреча состоялась 23 сентября на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По информации издания, Трамп провел значительное время с должностными лицами США, которые настаивали на более жесткой позиции президента в отношении конфликта на Украине. Среди них были постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Источники WSJ также сообщают, что Трампа уведомили о планируемом наступлении Украины, которое потребует разведывательной поддержки со стороны США.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, утверждения о возможности Украины вернуть утраченные территории являются ошибочными. Так он прокомментировал высказывания Трампа о том, что Украина, при поддержке ЕС и НАТО, может военным путем восстановить свои границы на уровне 2022 года.