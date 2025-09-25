Второе за вечер ДТП случилось в Рязани на Московском шоссе

Авария произошла перед поворотом на Народный бульвар. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. По данным сервиса «Яндекс Карты», на момент происшествия на участке образовался затор по направлению в центр города.

Напомним, ранее массовое ДТП случилось напротив ТЦ «Премьер».