ВС РФ уничтожили два самолета ЯК-52 и десять беспилотников А-22 ВСУ на полевом аэродроме

Также российская армия ударила по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. ВСУ потеряли пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65. Силы Черноморского флота уничтожили три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы и 178 беспилотников. Потери ВСУ за сутки составили до 1490 человек.

