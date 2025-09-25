В Уфе вахтовик вернулся домой раньше срока и убил жену, заподозрив ее в измене

В Уфе мужчина, заподозрив жену в измене, расправился с ней. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Супруг, работая на вахте, засомневался в верности своей возлюбленной и приехал домой раньше срока. Он спрятался в шкафу, ожидая Алину с предполагаемым любовником.

Женщина обнаружила мужа, после чего возникла ссора. В гневе Сергей зарезал девушку, а затем покончил с собой. Их тела обнаружил сын.

Родные сообщили, что 33-летняя Алина часто ссорилась с мужем из-за его ревности и думала о разводе. У пары осталось двое сыновей.

Фото: Плохие новости 18+