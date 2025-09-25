В Свердловской области рецидивист зарезал известного уральского ученого

В Свердловской области рецидивист зарезал известного уральского ученого. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, убийца подошел сзади и несколько раз ударил ножом 70-летнего Евгения Яшина. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Оказалось, что накануне рецидивист пришел к бывшему педагогу в ларек с древностями и продал ему одну вещицу. По мнению клиента, Евгений Яшин дал слишком мало денег за нее. На следующий день он зарезал мужчину в парке

Силовики задержали убийцу через несколько часов после преступления.