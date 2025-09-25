В США заявили, что ВСУ не смогут победить российские войска

Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Он усомнился в эффективности нового наступления ВСУ. По словам профессора, в военном плане у украинских войск «связаны руки», отметив, что они испытывают «серьезные неприятности на поле боя».