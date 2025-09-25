В Рязанском районе пройдет семейный фестиваль «Грибы с глазами»

В Рязанском районе пройдет семейный фестиваль «Грибы с глазами». Об этом сообщила райадминистрация.

Событие начнется в 7:00 27 сентября на базе «Зеленый бор» с регистрации участников грибных соревнований. Для них организуют «завтрак на рассвете» — чай с чагой и блинчики. После этого любители «тихой охоты» отправятся в лес.

Основная программа стартует в 11:00. Для гостей выступят барды и поэты, проведут творческие мастер-классы и тематическую ярмарку. Также состоится конкурс на лучший грибной костюм, частушечный баттл и кулинарные соревнования с приготовлением традиционных семейных блюд. Особое внимание уделят приготовлению пшеничной катанки с боровиками на большой сковороде.

Организаторы подготовили развлекательную программу: дискотеку в сапогах и выступление кавер-группы.

Возрастное ограничение — 0+.