В Рязанской области зафиксировали первые заморозки

Активное арктическое вторжение, начавшееся на территории Северо-Западного и Центрального федеральных округов еще во вторник, достигло пика и сегодняшний день во многих населенных пунктах станет самым холодным на неделе. Заморозки зафиксировали метеостанции Псковской (-2,3°), Ленинградской (0,0°), Новгородской (-0,8°), Смоленской (-2,1°), Калужской (-1,3°), Московской (0,0°), Рязанской (-0,7°), Брянской (-2,9°), Орловской (-1,1°), Тульской (-0,3°) и Костромской (-2,2°) областях.