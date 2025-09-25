В Рязанской области заболеваемость ОРВИ выросла на 40%

В Рязанской области заболеваемость ОРВИ выросла на 40%. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С 15 по 21 сентября в регионе 7 388 человек заболели ОРВИ, что на 40,4% больше, чем неделей ранее. Большинство случаев (72,4%) зарегистрировано в Рязани.

Кроме того, еще 17 человек заболели COVID-19.

Отмечается, что лабораторный мониторинг пока выявляет вирусы негриппозной этиологии, но сезон гриппа приближается.

Напомним, 37 классов в 16 школах в Рязани закрыли на карантин из-за заболеваемости вирусами.