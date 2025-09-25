В Рязанской области в осеннюю кампанию планируют призвать около 700 человек

По данным комитета по информации и массовым коммуникациям региона, отбор на военную службу начнется с 1 октября 2025 года. Повестки будут отправлять в электронном виде, о чем уже заявлял замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Проверить наличие уведомления нужно на «Госуслугах». Если призывник не придет в военкомат спустя 20 дней с момента получения повестки в реестре, к нему применят меры, предусмотренные законом.

В личном кабинете реестрповесток. рф содержатся:

— копии отправленных повесток, даты их отправки и получения;

— дата постановки на воинский учет;

— информация о военном комиссариате;

— дата явки в комиссариат;

— личные данные.

