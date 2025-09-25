В Рязанской области упал спрос на юристов

В августе 2025 года количество вакансий составило около восьми тысяч — на 22% меньше, чем годом ранее. При этом число резюме выросло до 32,4 тыс., что на 26% больше. Средняя предлагаемая зарплата юристам в Рязанской области составила 68 тысяч рублей.

В Рязанской области упал спрос на юристов. Об этом пишет сервис hh.ru.

В августе 2025 года количество вакансий составило около восьми тысяч — на 22% меньше, чем годом ранее.

При этом число резюме выросло до 32,4 тыс., что на 26% больше.

Средняя предлагаемая зарплата юристам в Рязанской области составила 68 тысяч рублей.