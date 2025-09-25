В Рязанской области проверят систему оповещения населения
До жителей региона 1 октября будет доводиться сигнал в течение трех минут с использованием электромеханических сирен. Проверка начнется в 10:40 и закончится в 10:43, после чего на одну минуту планируется заместить эфирное телерадиовещание с информацией о проверке. Повторная проверка пройдет с 14:20 до 14:23. В населенных пунктах, где нет технических средств оповещения, экстренную информацию можно получить через мобильное приложение «МЧС России». Рязанцев призвали соблюдать спокойствие.
В Рязанской области 1 октября проверят систему оповещения населения. Об этом сообщили на сайте регионального минцифры.
До жителей региона будет доводиться сигнал в течение трех минут с использованием электромеханических сирен. Проверка начнется в 10:40 и закончится в 10:43, после чего на одну минуту планируется заместить эфирное телерадиовещание с информацией о проверке.
Повторная проверка пройдет с 14:20 до 14:23.
В населенных пунктах, где нет технических средств оповещения, экстренную информацию можно получить через мобильное приложение «МЧС России».
Рязанцев призвали соблюдать спокойствие.