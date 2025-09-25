Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 10:40
Нал. EUR 98.49 / 99.05 26/09 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
610
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 415
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 259
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области проверят систему оповещения населения
До жителей региона 1 октября будет доводиться сигнал в течение трех минут с использованием электромеханических сирен. Проверка начнется в 10:40 и закончится в 10:43, после чего на одну минуту планируется заместить эфирное телерадиовещание с информацией о проверке. Повторная проверка пройдет с 14:20 до 14:23. В населенных пунктах, где нет технических средств оповещения, экстренную информацию можно получить через мобильное приложение «МЧС России». Рязанцев призвали соблюдать спокойствие.

В Рязанской области 1 октября проверят систему оповещения населения. Об этом сообщили на сайте регионального минцифры.

До жителей региона будет доводиться сигнал в течение трех минут с использованием электромеханических сирен. Проверка начнется в 10:40 и закончится в 10:43, после чего на одну минуту планируется заместить эфирное телерадиовещание с информацией о проверке.

Повторная проверка пройдет с 14:20 до 14:23.

В населенных пунктах, где нет технических средств оповещения, экстренную информацию можно получить через мобильное приложение «МЧС России».

Рязанцев призвали соблюдать спокойствие.