В Рязанской области пропал нуждающийся в медпомощи пенсионер

Местонахождение 72-летнего Владимира Федоровича Мальчева неизвестно с 25 сентября. Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Одежда: темно-синяя олимпийка, майка в клетку, черные штаны, серые тапочки. Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.