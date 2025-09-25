В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности

В регионе из-за высокой пожароопасности объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, он будет действовать до 28 сентября. Ранее в МЧС сообщали, что предупреждение о высокой пожароопасности будет действовать до 27 сентября.