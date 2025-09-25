В Рязани поймали более 10 водителей автобусов, нарушающих ПДД
Во время рейдов, которые проводили 24 сентября, выявлено более 10 нарушений ПДД со стороны водителей автобусов. Отмечается, что нарушители привлечены к ответственности.
