В Рязани из-за коммунальной аварии организован подвоз воды

Ремонтные работы на улице Березовой, дом № 3, продлены до 22:00. Давление на сетях временно снижено. Организован подвоз воды по адресам: пересечение улиц Островского и Полетаева; улица Березовая, дом № 3; улица Черновицкая, дом № 34, корпус 2; улица Щорса, дом № 5; улица Черновицкая, дом № 34 корпус 2. Напомним, холодную воду должны были включить в 6:00 25 сентября.