Итоги года New
Публикации
В Рязани из-за коммунальной аварии организован подвоз воды
Ремонтные работы на улице Березовой, дом № 3, продлены до 22:00. Давление на сетях временно снижено. Организован подвоз воды по адресам: пересечение улиц Островского и Полетаева; улица Березовая, дом № 3; улица Черновицкая, дом № 34, корпус 2; улица Щорса, дом № 5; улица Черновицкая, дом № 34 корпус 2. Напомним, холодную воду должны были включить в 6:00 25 сентября.

В Рязани из-за коммунальной аварии организован подвоз воды. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала» в своих соцсетях.

Ремонтные работы на улице Березовой, дом № 3, продлены до 22:00 25 сентября. Давление на сетях временно снижено.

Организован подвоз воды по адресам:

  • пересечение улиц Островского и Полетаева;
  • улица Березовая, дом № 3;
  • улица Черновицкая, дом № 34, корпус 2;
  • улица Щорса, дом № 5;
  • улица Черновицкая, дом № 34 корпус 2.

Напомним, холодную воду должны были включить в 6:00 25 сентября. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Иллюстративное фото