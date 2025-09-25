В России запустили портал «Фортлайн» для пациентов с онкозаболеваниями

Отмечается, что на портале собраны практические рекомендации от онкологов, психологов, юристов и самих пациентов о том, куда обратиться за помощью, где и какие лекарства брать, на какие виды медицинской и социальной поддержки можно рассчитывать. «Цель портала — вселить уверенность, дать реальную помощь и желание идти вперед. Запуская его, мы хотим дать структурированную, верифицированную информацию и план действий», — отметила гендиректор холдинга «МТС медиа» Софья Митрофанова, одна из создателей проекта.

