В России предложили запретить комбинации цифр 666 автомобильных номер

Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на депутата Брянской областной думы Михаила Иванова. По его словам, это число является антихристианским символом, что вызывает негативные чувства у миллионов православных верующих. Иванов подчеркнул, что появление и распространение этой комбинации в публичном пространстве может рассматриваться как неуважение к чувствам верующих. Он считает введение запрета на 666 на государственных регистрационных знаках логичным шагом в рамках государственной политики по защите традиционных ценностей.

«Если государство определило сатанизм как экстремистскую идеологию и запретило ее распространение, то символика, неразрывно связанная с ней, также не должна размещаться на официальных атрибутах, таких как автомобильные номера. Духовный аспект здесь невозможно игнорировать», — отметил депутат.