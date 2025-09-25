В России дали оценку призыву Зеленского к Трампу надавить на Россию через Китай

Политолог-американист Малек Дудаков считает заявление Зеленского о давлении на Россию через Пекин нереалистичным. По его словам, отношения между США и Китаем сейчас находятся на низком уровне, что делает маловероятным использование Си Цзиньпина для смены позиции Пекина по украинскому конфликту.

Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможности давления на Россию со стороны США через Китай. Об этом пишет Газета. ру.

По его мнению, такая перспектива является нереалистичной и не имеет под собой оснований.

Дудаков отметил, что текущие отношения между США и Китаем находятся на низком уровне, что делает сценарий с использованием председателя КНР Си Цзиньпина для изменения позиции Пекина по украинскому конфликту крайне маловероятным.

Эксперт также напомнил о неудачных попытках американского лидера Дональда Трампа использовать Китай как рычаг давления на Россию сразу после его переизбрания.

«На данный момент этот сценарий абсолютно нереалистичен, учитывая, что торговые противоречия между США и КНР остаются нерешёнными», — добавил Дудаков.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости