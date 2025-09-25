В России дали оценку призыву Зеленского к Трампу надавить на Россию через Китай

Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможности давления на Россию со стороны США через Китай. Об этом пишет Газета. ру.
По его мнению, такая перспектива является нереалистичной и не имеет под собой оснований.
Дудаков отметил, что текущие отношения между США и Китаем находятся на низком уровне, что делает сценарий с использованием председателя КНР Си Цзиньпина для изменения позиции Пекина по украинскому конфликту крайне маловероятным.
Эксперт также напомнил о неудачных попытках американского лидера Дональда Трампа использовать Китай как рычаг давления на Россию сразу после его переизбрания.
«На данный момент этот сценарий абсолютно нереалистичен, учитывая, что торговые противоречия между США и КНР остаются нерешёнными», — добавил Дудаков.
