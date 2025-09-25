В Минпросвещения прокомментировали идею компьютерных игр на уроках физкультуры

Ведомство не поддержало инициативу, информация о которой распространилась в некоторых Telegram-каналах. Речь шла о внедрении видеоигр Counter-Strike, Dota 2 и FIFA для развития реакции и стратегического мышления. Однако в министерстве подчеркнули, что разработка таких проектов не ведется.