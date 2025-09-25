В Кремле выразили поддержку инициативе Трампа запретить биологическое оружие

Об этом пишет Интерфакс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал этот призыв как важный и приветствуемый, отметив готовность России участвовать в общем отказе от биологического оружия. «Сама по себе инициатива блестящая, ее в Москве поддерживают», — отметил он. Кроме того, Песков предложил оформить инициативу документально на международном уровне, чтобы закрепить её юридически и придать обязательный характер.

