В Госдуме призвали ввести ограничения для компаний, нанимающих мигрантов

Депутат Сергей Миронов предложил запретить таким организациям участие в государственных и муниципальных закупках. «Огромные деньги идут на социальное и медицинское обслуживание иностранных граждан. Одни только траты на депортацию в прошлом году превысили один миллиард рублей», — заявил Миронов. Исключение депутат предложил сделать только для организаций, которые привлекают не просто иностранцев, а высококвалифицированных специалистов.

