В центре Рязани изменятся маршруты общественного транспорта

В связи с разрытием крайней правой полосы на улице Соборной в сторону площади Театральной изменено движение троллейбусов: троллейбусы маршрута № 3 будут следовать через пл. Мичурина — ул. Новая — Касимовское шоссе; троллейбусы маршрута № 10 будут следовать через пл. Мичурина — пл. Театральная — ул. Ленина — пл. Ленина, далее по маршруту; троллейбусы маршрута № 5 В будут следовать через пл. Мичурина — ул. Есенина — больница им. Семашко — Радиоакадемия, в обратном направлении по ул. Ленина — ул. Соборной — пл. Ленина.