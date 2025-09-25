В 2026 году в России начнут продажу электромобилей «Атом»
Он отметил, что производство автомобиля начнется в конце текущего года, а затем ожидается выход на рынок. «И в следующем году он станет таким массовым, выйдет на рынок. Этот автомобиль современный такой, городской и хороший», — пояснил Алиханов.
В 2026 году в России начнут продажу электромобилей «Атом». Об этом ТАСС заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
