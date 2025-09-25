Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 10:40
Нал. EUR 98.49 / 99.05 26/09 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
609
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 415
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 259
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Утвержден состав комитетов и комиссий Рязанской областной Думы
В ходе первого заседания Рязанской областной Думы VIII созыва, которое прошло в четверг, 25 сентября, депутаты утвердили состав комитетов и комиссий регионального парламента, их руководителей и заместителей.

В ходе первого заседания Рязанской областной Думы VIII созыва, которое прошло в четверг, 25 сентября, депутаты утвердили состав комитетов и комиссий регионального парламента, их руководителей и заместителей. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

Количество комитетов увеличилось с восьми до девяти. В структуре образован новый комитет — по молодежной политике, физической культуре и спорту. Его возглавил Владислав Фролов, ранее занимавший пост министра физической культуры и спорта Рязанской области.

Комитет по аграрным вопросам переименован в комитет по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Руководить им будет Николай Пласкунов, уже работавший в региональном парламенте I созыва, долгие годы посвятивший сфере АПК.

Председателем комитета по имущественным и земельным отношениям стал участник СВО, полковник Михаил Давыдов, впервые избравшийся в законодательный орган власти.

Комитет по бюджету и налогам возглавил Сергей Пупков, по экономическим вопросам — Александр Жукаев, по социальным вопросам — Роман Иголкин, по вопросам государственного устройства и местного самоуправления — Андрей Семенюк, по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике — Сергей Лукьянов, комитет по экологии и природопользованию — Дмитрий Репников.

Андрей Глазунов стал председателем комиссии Рязанской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В региональном парламенте VIII созыва будут работать фракции 3 политических партий: «Единой России», ЛДПР и КПРФ.