Трамп: для России настало время завершить конфликт на Украине
Также, во время встречи с президентом Турции Эрдоганом, Трамп заявил, что тот может сыграть важную роль в прекращении украинского конфликта, прямо сейчас он «сохраняет нейтралитет».
Для России настало время завершить конфликт на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.
