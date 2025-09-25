Студентка из Рязани представила регион на школе Студтуризма во Вьетнаме

Мария Ерохина, студентка Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, принимает участие в Международной школе Студтуризма, которая проходит в Ханое. Об этом сообщается в официальных соцсетях вуза. В мероприятии участвуют студенты из России и Вьетнамского национального университета. В течение шести дней они изучают темы цифрового образования, лидерства, студенческих инициатив и межкультурного общения. Проект «Студтуризм» стартовал в 2021 году и уже объединил более 260 университетов из разных стран. Мария представляет не только свой университет, но и весь регион на международной площадке.

Фото: РГУ им. Есенина