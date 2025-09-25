Сотрудники рязанского СОБР провели занятия по боевой подготовке в лесном массиве

Занятия на территории лесного массива Рязанской области проходили в течение двух дней. В программу учения вошли тактико-специальная, топографическая и огневая подготовка, работа с беспилотниками, а также организация скрытого передвижения. Кроме того, спецназовцы отработали комплекс мер по ликвидации диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Сотрудники рязанского СОБР провели занятия по боевой подготовке в лесном массиве. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

