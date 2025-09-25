Скончалась молдавская и советская актриса Нина Дони

На 89-м году жизни скончалась молдавская и советская актриса Нина Дони. Артистка умерла 23 сентября, сообщает Республиканский театр «Лучафэрул». Нина Дони родилась 9 мая 1936 года в селе Олэнешть, Молдова. В 1960 году она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в Москве, где училась под руководством таких мастеров, как Анна Орочко и Иосиф Толчанов. После возвращения в Кишинев она вместе с коллегами основала театр «Лучафэрул», где за 60 лет исполнила множество запоминающихся ролей. Актриса стала известной благодаря своим выступлениям в спектаклях, таких как «Женитьба», «Свадебное платье», «Полевые цветы» и «Уловки Скапена». Также Нина Дони активно снималась в кино, ее фильмография насчитывает 22 проекта.

Актриса стала известной благодаря своим выступлениям в спектаклях, таких как «Женитьба», «Свадебное платье», «Полевые цветы» и «Уловки Скапена». Кроме театра, Нина Дони активно снималась в кино, ее фильмография насчитывает 22 проекта. Среди них — лента «Ваш специальный корреспондент» (1987) и сериал «Радости земные» (1988). В 1993 году она была удостоена звания магистра искусств Республики Молдова.