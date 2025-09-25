С начала года ВС РФ освободили более 4 км населенных пунктов

Всего с начала года ВС РФ освободили более 4 714 квадратных километров: В ДНР освобождено свыше 3308 кв. км В ЛНР — более 205 кв. км В Запорожской области — свыше 261 кв. км В Харьковской области — более 542 кв. км В Сумской области — более 223 кв. км В Днепропетровской области — более 175 кв. км При этом за указанный период в зоне проведения специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль ВС РФ 205 населенных пунктов.

С начала года ВС РФ освободили более 4 км населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны.

Всего с начала года ВС РФ освободили более 4 714 квадратных километров:

В ДНР освобождено свыше 3308 кв. км

В ЛНР — более 205 кв. км

В Запорожской области — свыше 261 кв. км

В Харьковской области — более 542 кв. км

В Сумской области — более 223 кв. км

В Днепропетровской области — более 175 кв. км

При этом за указанный период в зоне проведения специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль ВС РФ 205 населенных пунктов.