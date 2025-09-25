С начала года почти две тысячи рязанцев вышли на пенсию досрочно

Право досрочные выплаты предоставляется людям, чья профессиональная деятельность связана с особыми условиями труда или социально значимыми периодами. Так, рязанцы, работающие в опасных условиях, имеют право на снижение пенсионного возраста. К ним относятся сотрудники, занятые в горячих цехах, на подземных работах и других производствах. Ключевое условие — стаж от 10 до 15 лет. В Рязанской области эту категорию представляют 358 пенсионеров. На досрочную пенсию также имеют право педагоги с 25-летним стажем вне зависимости от возраста и медики.