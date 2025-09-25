Рязань
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
609
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 415
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 259
С начала года почти две тысячи рязанцев вышли на пенсию досрочно
С начала 2025 года более 1857 рязанцев вышли на пенсию досрочно. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба регионального отделения СФР.

Право досрочные выплаты предоставляется людям, чья профессиональная деятельность связана с особыми условиями труда или социально значимыми периодами.

Так, рязанцы, работающие в опасных условиях, имеют право на снижение пенсионного возраста. К ним относятся сотрудники, занятые в горячих цехах, на подземных работах и других производствах. Ключевое условие — стаж от 10 до 15 лет. В Рязанской области эту категорию представляют 358 пенсионеров.

На досрочную пенсию также имеют право педагоги с 25-летним стажем вне зависимости от возраста и медики, которые 25 лет проработали в сельской местности или поселках городского типа либо 30 лет в городских лечебных учреждениях.

Также досрочно выйти на пенсию могут многодетные матери. Женщина с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет. Мать пятерых и более детей — в 50 лет. В Рязанской области эту категорию представляют 136 многодетных женщин.