С начала года почти две тысячи рязанцев вышли на пенсию досрочно

С начала 2025 года более 1857 рязанцев вышли на пенсию досрочно. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба регионального отделения СФР.
Право досрочные выплаты предоставляется людям, чья профессиональная деятельность связана с особыми условиями труда или социально значимыми периодами.
Так, рязанцы, работающие в опасных условиях, имеют право на снижение пенсионного возраста. К ним относятся сотрудники, занятые в горячих цехах, на подземных работах и других производствах. Ключевое условие — стаж от 10 до 15 лет. В Рязанской области эту категорию представляют 358 пенсионеров.
На досрочную пенсию также имеют право педагоги с 25-летним стажем вне зависимости от возраста и медики, которые 25 лет проработали в сельской местности или поселках городского типа либо 30 лет в городских лечебных учреждениях.
Также досрочно выйти на пенсию могут многодетные матери. Женщина с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет. Мать пятерых и более детей — в 50 лет. В Рязанской области эту категорию представляют 136 многодетных женщин.