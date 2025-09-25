Рязанский театр драмы представил свою новую актрису

Рязанский театр драмы готовит программу для нового сезона. Одной из главных новинок станет дебют актрисы Анастасии Солохиной. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Родом из Рязани, Анастасия окончила Ярославский государственный театральный институт и с детства мечтала о сцене, занимаясь в театральной студии при родном театре.

Анастасия мечтает сыграть Элизу Дулиттл в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион», роль, которая, по её словам, интересна любой артистке. Перед выходом на сцену актриса проводит речевую гимнастику и старается поддерживать хорошее настроение. Она открыта к самым разным образам и не боится показаться смешной или нелепой ради роли.

Вне сцены Анастасия увлекается сценическим фехтованием и танцами, а также заботится о своих домашних животных — трёх котах и двух собаках. Её любимая книга — роман «Унесённые ветром», который она считает значимым произведением.

Фото: Рязанский театр драмы во ВКонтакте