Рязанская прокуратура обнаружила 382 нарушения на дорогах региона

Прокуроры обращались в суды с требованиями обязать органы местного самоуправления привести дорожное покрытие автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями ГОСТ (устранить ямы и выбоины, выполнить разметку и другие работы), установить искусственные неровности и организовать освещение дорог, включить объекты в перечень муниципальных дорог, оформить паспорта безопасности, оборудовать пешеходные переходы и прекратить действие водительских удостоверений лиц с противопоказаниями.