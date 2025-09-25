Рязанская область заняла второе место в ЦФО по наращиванию объемов производства

Отмечается, что с начала года этот показатель составил 107,5%. На 8,7% увеличились объемы обрабатывающих производств. На 89,5% вырос объем услуг полиграфии и копирования, на 18,3% - производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 14,1% - прочих готовых изделий, на 8,9% - текстильных изделий, на 8,2% - одежды, на 8% - обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки.