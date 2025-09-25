Рязанская Госавтоинспекция дала советы жителям по безопасности в непогоду
Рязанская Госавтоинспекция дала советы жителям по безопасности в непогоду. Информацию разместила пресс-служба ведомства.
С приближением холодов и изменением погоды инспекторы призывают водителей и пешеходов быть особенно внимательными.
Автомобилистам следует:
Соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
Избегать резких маневров.
Учитывать правила проезда пешеходных переходов.
Также необходимо подготовить машину к зиме: проверить системы, световые приборы, стеклоочистители, аккумулятор и установить зимние шины.
Пешеходам нужно:
Использовать световозвращающие элементы.
Передвигаться по тротуарам и переходить дорогу только по «зебрам».
Убедиться в безопасности перед началом перехода.