Рязанская Госавтоинспекция дала советы жителям по безопасности в непогоду

С приближением холодов инспекторы призывают водителей и пешеходов быть особенно внимательными. Автомобилистам следует: соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров, учитывать правила проезда пешеходных переходов. Также необходимо подготовить машину к зиме: проверить системы, световые приборы, стеклоочистители, аккумулятор и установить зимние шины. Пешеходам нужно: использовать световозвращающие элементы, передвигаться по тротуарам и переходить дорогу только по «зебрам», убедиться в безопасности перед началом перехода.