Рязанка Евгения Короткова завоевала Кубок мира по кикбоксингу
Рязанка Евгения Короткова завоевала Кубок мира по кикбоксингу. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.
Турнир проходил с 15 по 20 сентября в Минске, где за медали боролись более 1 000 участников из 24 стран.
Победительница — воспитанница спортшколы «Золотые купола». Ее готовили Заслуженные тренеры России Юрий Храмов, Алексей Земсков и Михаил Максимов.
Фото: минспорта Рязанской области.