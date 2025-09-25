Рязанка Евгения Короткова завоевала Кубок мира по кикбоксингу

Турнир проходил с 15 по 20 сентября в Минске, где за медали боролись более 1 000 участников из 24 стран. Победительница — воспитанница спортшколы «Золотые купола». Ее готовили Заслуженные тренеры России Юрий Храмов, Алексей Земсков и Михаил Максимов.