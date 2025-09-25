Рязанцы засняли иномарку, которая совершала обгон через две сплошные

По данным очевидцев, автомобиль неоднократно нарушал правила дорожного движения. «Прошу обратить внимание на неадекватное поведение на дороге, данного персонажа привлечь к административной ответственности», — написал автор.

Рязанцы засняли иномарку, которая совершала обгон через две сплошные. Об этом сообщается в Telegram-канале «Топор Рязань».

