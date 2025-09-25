Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 10:40
Нал. EUR 98.49 / 99.05 26/09 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
608
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 415
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 259
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы возмутились двухдневным отсутствием воды на улице Гоголя
По словам жильцов дома № 44, предупреждений об авариях или профилактике не было. Также для граждан не организовали подвоз воды. Рязанцы опасаются рисков инфекционных заболеваний.

Рязанцы возмутились двухдневным отсутствием воды на улице Гоголя. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели.

По словам жильцов дома № 44, предупреждений об авариях или профилактике не было. Также для граждан не организовали подвоз воды.

Рязанцы опасаются рисков инфекционных заболеваний.