Рязанцы возмутились двухдневным отсутствием воды на улице Гоголя
По словам жильцов дома № 44, предупреждений об авариях или профилактике не было. Также для граждан не организовали подвоз воды. Рязанцы опасаются рисков инфекционных заболеваний.
