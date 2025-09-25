Рязанцы возмутились двухдневным отсутствием воды на улице Гоголя

По словам жильцов дома № 44, предупреждений об авариях или профилактике не было. Также для граждан не организовали подвоз воды. Рязанцы опасаются рисков инфекционных заболеваний.