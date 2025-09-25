Рязанцы назвали рейтинг престижных профессий

В топе самых престижных профессий безоговорочно лидируют программисты (20% голосов опрошенных). На втором месте — врачи (12%, чаще всего назывались стоматологи и оперирующие хирурги), а на третьем — военнослужащие (10%). Различные специализации инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих разделили четвертую строку, набрав по 7% голосов. Замыкает топ-5 профессия госслужащего (4%).