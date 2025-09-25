Рязанцев пригласили на концерт «Поэма джаза и романтики» в честь Дня учителя

5 октября в 15:00 в Рязанском музыкальном колледже имени Пироговых пройдет концертная программа «Поэма джаза и романтики» (6+), посвященная международному Дню учителя, сообщила пресс-служба рязанского музыкального театра. На концерте выступят как студенты, так и уже состоявшиеся артисты. Программа включит в себя произведения джазовой и романтической музыки таких композиторов, как Джордж Гершвин, Астор Пьяцолла, Леонард Бернстайн и Дариус Мийо. Рязанцев ждет исполнение оркестра Рязанского музыкального театра под руководством дирижера Ирины Копачевой, а также солистов Елизаветы Шеховцовой, Андрея Мирзояна и Анны Дудкинской, Алёны Силивестровой. Билеты доступны по «Пушкинской карте».