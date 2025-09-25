Рязанцев пригласили на концерт «Поэма джаза и романтики» в честь Дня учителя

5 октября в 15:00 в Рязанском музыкальном колледже имени Пироговых пройдет концертная программа «Поэма джаза и романтики», посвященная международному Дню учителя. Об этом сообщила пресс-служба рязанского музыкального театра.
На концерте выступят как студенты, так и уже состоявшиеся артисты.
Программа включит в себя произведения джазовой и романтической музыки таких композиторов, как Джордж Гершвин, Астор Пьяцолла, Леонард Бернстайн и Дариус Мийо.
Рязанцев ждет исполнение оркестра Рязанского музыкального театра под руководством дирижера Ирины Копачевой, а также солистов Елизаветы Шеховцовой, Андрея Мирзояна и Анны Дудкинской, Алёны Силивестровой.
Концерт завершит театрально-концертную неделю в Рязанском музыкальном театре. Билеты на мероприятие доступны для обладателей «Пушкинской карты».
Возрастное ограничение: 6+
Фото: пресс-служба рязанского музыкального театра.