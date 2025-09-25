Рязанцам рассказали, как быстро найти Wi-Fi в городе

Постоянное нахождение в сети для многих стало не просто привычкой, а необходимостью. В интернете мы оперативно решаем самые разные вопросы: делаем покупки, прокладываем маршрут или вызываем такси. Альтернативой мобильному интернету может стать городской Wi-Fi.

Но как без лишних усилий найти, где именно в городе работает Wi-Fi? Поможет Дом. ру. Недавно провайдер добавил в собственное мобильное приложение точки доступа сети DOM.RU Wi-Fi, которая работает в популярных общественных местах: кафе, торговых центрах и т. д. В Рязани около 450 таких локаций.

Приложение и список ближайших точек Wi-Fi откроются не только в привычном онлайн-режиме, но и офлайн, когда смартфон не подключен к интернету. Для этого достаточно заранее скачать «Мой Дом. ру» в любом из трех магазинов приложений — Google Play, AppGallery или RuStore — и хотя бы раз запустить приложение, чтобы список точек загрузился.

Приложение со списком Wi-Fi точек может помочь в разных ситуациях. Подключившись к DOM.RU Wi-Fi, например, в кафе через дорогу, вы сможете сориентироваться в незнакомом месте, ответить на важное сообщение или поучаствовать в рабочей видеоконференции.

После первой авторизации устройство будет подключаться к DOM.RU Wi-Fi автоматически, без повторного ввода данных, в течение 3 месяцев. Это удобно как при перемещениях в своем городе, так и в поездках по России. Wi-Fi сеть Дом. ру — одна из крупнейших в стране*, она работает в 39 регионах и насчитывает более 40 тысяч точек доступа.

«Интернет Дом. ру не заканчивается на пороге квартиры. Доступом в сеть можно пользоваться не только дома, но и в разных местах города. DOM.RU Wi-Fi — это надежный способ оставаться на связи», — отмечают в компании.

Клиенты Дом. ру могут войти в приложение по своему логину-паролю и пользоваться им для управления услугами. В «Мой Дом. ру» можно не только оплатить услуги или сменить тариф, но и замерить скорость интернета, запустить диагностику сети или обратиться в поддержку.

Для тех, кто только планирует подключить домашний интернет, в Дом. ру действует специальное предложение. Новым клиентам доступны особые условия на 3 месяца.

*По данным исследования ТМТ-Консалтинг «Российский рынок публичного Wi-Fi доступа — итоги 2024 года»

Wi-Fi — технология беспроводного доступа. Приложение «Мой Дом. ру» (18+) доступно для скачивания на мобильные устройства с операционной системой Android. Управление услугами доступно в приложении «Мой Дом. ру» при подключении к интернету, который обеспечивается клиентом. Подключение к услугам Дом. ру при наличии технической возможности за плату. Детали на dom.ru.