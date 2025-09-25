Рязанцам напомнили о необходимости уплаты налогов до 1 декабря

Жителям, имеющим в собственности жилые дома, квартиры, транспортные средства, земельные участки, направили налоговые уведомления на уплату имущественных налогов, а также НДФЛ за 2024 год. Срок уплаты налогов — не позднее 1 декабря 2025 года включительно. Со 2 декабря будут начисляться пени.

Рязанцам напомнили о необходимости уплаты налогов до 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Жителям, имеющим в собственности жилые дома, квартиры, транспортные средства, земельные участки, направили налоговые уведомления на уплату имущественных налогов, а также НДФЛ за 2024 год.

Срок уплаты налогов — не позднее 1 декабря 2025 года включительно. Со 2 декабря будут начисляться пени.