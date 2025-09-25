Рязанца объявили в розыск за долг более 1,5 млн рублей

Приставы объявили в розыск Михаила Четвертакова и его имущество — легковой автомобиль УАЗ Патриот, 2011 года выпуска, госномер В336КМ62, цвет — амулет-металлик и грузовой тягач седельный Freightliner; Century Class 120, 2000 года выпуска, госномер В934ТС62, цвет — оранжевый.

Рязанца разыскивают за долг более 1,5 млн рублей. Об этом пишет ИД «Пресса».

Приставы объявили в розыск Михаила Четвертакова и его имущество — легковой автомобиль УАЗ Патриот, 2011 года выпуска, госномер В336КМ62, цвет — амулет-металлик и грузовой тягач седельный Freightliner; Century Class 120, 2000 года выпуска, госномер В934ТС62, цвет — оранжевый.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения техники, сообщить по телефонам: 8 (49148) 3-18-25, 3-13-72.