Россиянам объяснили отказ от выпуска стотысячных купюр
Россиянам объяснили отказ от выпуска стотысячных купюр. Об этом пишет «Газета. ру».

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев объяснил, что новые банкноты больших номиналов не создаются, потому что их легко украсть, а возместить убытки сложно. Люди не всегда внимательно следят за своими сбережениями, поэтому выпуск стотысячных купюр был признан нецелесообразным. Вместо этого решено выпускать деньги меньшего номинала, чтобы люди не носили с собой большие суммы.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, такой номинал наличных может способствовать теневым расчетам недобросовестных коммерсантов и уклонению от уплаты налогов.

Надежда Школкина, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, отметила, что Центральный банк продолжает обновлять действующие банкноты по разным причинам, включая их ветхость и необходимость повышения уровня защиты. Она также подчеркнула, что в современных условиях крупные покупки чаще всего совершаются безналичным способом, что снижает актуальность выпуска купюр большого номинала.

Ранее стало известно о намерении ЦБ обновить 10- и 50-рублевую купюры.