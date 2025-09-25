Россиянам напомнили, за содержание каких животных дома грозит штраф

В России с 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, который запрещает держать дома ряд диких и экзотических животных. В список попали львы, тигры, леопарды, ягуары, медведи, снежные барсы, волки, а также лисы, дикобразы, морские млекопитающие и другие опасные или трудно содержимые виды. За нарушения животное конфискуют. Помимо этого, гражданам грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Если нарушение повлекло ущерб здоровью или имуществу, то придется отдать до 30 тысяч рублей.

Россиянам напомнили, за содержание каких животных дома грозит штраф. Об этом 25 сентября в беседе с RT рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

В России с 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, который запрещает держать дома ряд диких и экзотических животных.

В список попали львы, тигры, леопарды, ягуары, медведи, снежные барсы, волки, а также лисы, дикобразы, морские млекопитающие и другие опасные или трудно содержимые виды.

Парламентарий уточнил, что домашних кошек и собак, декоративных грызунов, попугаев, рыбок и других традиционных питомцев запрет не затрагивает.

За нарушение животное конфискуют. Помимо этого, гражданам грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Если нарушение повлекло ущерб здоровью или имуществу, то придется отдать до 30 тысяч рублей.

Напомним, запрет будет действовать шесть лет — до 1 сентября 2031 года.