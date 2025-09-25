Россиянам напомнили о штрафах за перевозку кошки в машине

По словам юриста Михаила Салкина, несмотря на отсутствие прямого запрета на транспортировку животного без переноски или клетки не существует, законодательство рассматривает его как груз. Согласно правилам дорожного движения, груз не должен мешать обзору водителя и затруднять управление транспортным средством. За нарушение этих требований предусмотрена ответственность по статье 12.21 КоАП РФ, которая накладывает либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей.

