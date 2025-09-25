Рязань
Россиянам дали советы по планированию отпуска в 2026 году
Для оптимального планирования отпуска важно учитывать официальные праздники и выходные, чтобы увеличить его продолжительность без необходимости брать много дополнительных дней. В 2026 году наиболее выгодным месяцем будет июль. В нем 23 рабочих дня, что делает каждый из них особенно ценным в пересчете на оплату. Также стоит обратить внимание на апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, где по 22 рабочих дня. Эти месяцы тоже подходят для планирования отпуска, так как можно получить больше средств.

Обратная ситуация будет складываться в январе. Из-за большого количества праздничных дней в этом месяце остается всего 15 рабочих дней. Поэтому каждый отпускной день в январе будет обходиться дороже всего. Февраль и май также не самые выгодные месяцы, так как в них по 19 рабочих дней, что снижает общий размер выплат по сравнению с месяцами с полной рабочей нагрузкой.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях на 2026 год.